Mazzarri, il Cagliari riflette sull’esonero: si decide entro domani

Il club rossoblù, tra le avversarie dell'Inter in questo finale di campionato, dopo la sconfitta con il Verona pensa al cambio in panchina

Sono ore decisive per WalterMazzarri. La società deciderà prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Si capirà se continuare con l'allenatore toscano oppure cercare altre soluzioni. Riflessioni e ragionamenti in corso già da ieri sera, dopo la sconfitta in casa contro la formazione di Tudor.