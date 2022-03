Serie A, il Milan batte anche il Cagliari di misura e allontana l’Inter

I rossoneri hanno vinto per la terza volta consecutiva per uno a zero e hanno spedito i nerazzurri a meno sei (con una gara in meno)

Eva A. Provenzano

Un'altra vittoria per il Milan in trasferta, questa volta contro il Cagliari. Un'altra vittoria per uno a zero, la terza consecutiva, e pesa tantissimo in classifica perché se il Napoli tiene botta e resta a meno tre, l'Interdopo il pari contro la Fiorentina è ora a meno sei (con una partita in meno). Questa volta a fare la differenza è stato il gol di Bennacer arrivato al sessantesimo del secondo tempo. La squadra di Pioli ha sfiorato il raddoppio con Calabria e con Rebic, poi la traversa (colpita da Pavoletti) ha chiuso la partita e consegnato ai rossoneri i tre punti. Tre punti fondamentali per la corsa scudetto.