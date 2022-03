Inter, D’Ambrosio: “Corsa scudetto? Posso solo assicurare che daremo tutto. Manca…”

Le parole del calciatore nerazzurro alla fine della gara contro i viola

Non è andata come doveva andare e i commenti ai microfoni di DAZN lo confermano. Come quello di Danilo D'Ambrosio che su Inter -Fiorentina ha spiegato:

Un pizzico di determinazione in più. Alla fine certe partite le vince solo se non prendi gol e se li fai. Non posso rimproverare nulla sull'impegno della squadra, per come ci alleniamo e giochiamo diamo tutto. Chi entra e i titolari. Con un po' di cattiveria in più si riescono a portare a casa i punti, come quelli di oggi, che erano fondamentali.