Gaetano Oristanio potrebbe essere riscattato dal Cagliari ma l'Inter ha la possibilità di controriscattarlo per 5 mln

Dal 12 al 14 giugno si apre la finestra per i riscatti dei giocatori in prestito con diritto di riscatto mentre dal 15 al 17 le società che hanno il controriscatto potranno esercitarlo. E' questo il caso di Gaetano Oristanio, il cui futuro sarà definito in settimana. La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza: