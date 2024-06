Per quel che concerne l'Inter, come riporta Sky Sport, il nome più in risalto è Correa per il quale non scatterà l'obbligo di riscatto da parte del Marsiglia - l'accordo prevedeva l'obbligo in caso di qualificazione dell'OM in Champions ma i marsigliesi non sono riusciti a centrare l'obiettivo - anche se l'OM ora potrà comunque far valere un diritto di riscatto a 13 mln. Un altro giocatore che ha lasciato l'Inter in prestito è Agoumé, approdato a gennaio al Siviglia: il classe 2002 ha collezionato 13 presenze, 12 in Liga e una in Copa del Re. Gli andalusi possono riscattare Agoumé per 8 mln di euro, stessa cifra pattuita per Radu con il Bournemouth anche se non sembrano esserci margini per il riscatto da parte del club inglese.