Cagliari, Passetti: “Indice di liquidità? Già a giugno dobbiamo fare delle cessioni per…”

In occasione della conferenza stampa di fine stagione, il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato dell'urgenza di vendere alcuni giocatori per rientrare nell'indice di liquidità: "In Serie B è addirittura superiore l'indici di liquidità rispetto alla Serie A. Questo prevede che già nel mese di giugno noi si debba fare delle cessioni tali da permetterci di ripianare la capienza necessaria. È qualcosa che dobbiamo fare e c'è una discreta urgenza nel chiudere una serie di operazioni che sono necessarie per tutti gli adempimenti, di iscrizione e di mercato".