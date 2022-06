Inter, tutto su Bellanova: la richiesta del Cagliari. L’agente ha avuto questa garanzia

L'esterno del Cagliari è l'obiettivo numero uno per il dopo Perisic

Raoul Bellanova è l'obiettivo numero uno per il dopo Perisic. Come riporta il Corriere dello Sport, per l'esterno destro classe 2000 del Cagliari, l'Inter è pronta a inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. L'agente ha avuto garanzie ferree sul trasferimento. "Sull'esterno c'è anche la Fiorentina, ma negli ultimi giorni i messaggi arrivati al ragazzo dall'Inter sono stati inequivocabili e lui si è convinto che un approdo alla corte di Inzaghi, dove avrebbe sicuramente meno spazio rispetto a un'esperienza in viola, sia comunque la soluzione migliore", si legge sul quotidiano.