Cagliari, Passetti: “Nainggolan? Ci abbiamo creduto, a gennaio non è serio pensarci”

Ai microfoni di DAZN prima di Cagliari-Inter, Passetti, direttore generale del club rossoblù, ha parlato soprattutto della situazione e del futuro di Radja Nainggolan, cercato a lungo in estate dai sardi. Ecco le sue parole:

“Nainggolan? Non è un mistero che ci abbiamo provato fino in fondo la scorsa estate. Poi non si sono create le condizioni. Ma penso che quello del Cagliari sia stato comunque un mercato d’attacco. Sono arrivati giocatori del calibro di Godin, Zappa, Sottil, Marin. Gli stati sono chiusi, c’è un clima di incertezza sul futuro. Credo che non sarebbe nemmeno serio parlare di acquisizione di top player di calibro mondiale come Nainggolan. E’ anche un discorso di serietà. In estate ci abbiamo creduto, ma è un clima che non permette di pensare a investimenti importanti“.

(Fonte: DAZN)