Di Marzio: “Inter, devono uscire Eriksen e Nainggolan. C’è il nome che Conte vuole”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, ha parlato così della sessione invernale, soffermandosi poi anche sul caso dell’Inter: “Sarà un mercato ancora più difficile di quello di settembre, con sempre meno soldi: le società fanno fatica a pagare gli stipendi dei giocatori. Ci saranno scambi o situazioni tipo Eriksen o Milik che non stanno trovando spazio tecnico o sono in scadenza. Per Milik la Fiorentina ci riproverà, ma lui non era molto convinto: se il Napoli continua a chiedere 18, chi te li dà. Dovrà abbassare le pretese. Il centrocampista dell’Inter? Deve uscire Eriksen e anche Nainggolan: Conte vorrebbe De Paul e un centrocampista fisico. Ma non è facile senza molte possibilità economiche“.