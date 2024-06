Il club sardo vorrebbe confermare l'attaccante ex Inter riscattandolo e poi aspettare in caso di controriscatto dell'Inter

Dopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Cagliari e la salvezza ottenuta, il club sardo ragiona sul futuro di Oristanio . L'ipotesi è di confermarlo in rossoblù, ma tutto dipenderà anche dall'Inter.

