Nainggolan vuole il Cagliari, ma l’Inter non cede sulla buonuscita. Serve una spinta

Il centrocampista di proprietà dell'Inter ha l'accordo col Cagliari ma vorrebbe recuperare qualcosa sul suo stipendio

Non solo Hakimi e Joao Mario. In casa Inter c'è anche da risolvere la questione Nainggolan e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il passaggio del belga al Cagliari.

Secondo La Gazzetta dello Sport "Radja è in Sardegna in vacanza e aspetta novità: vuole il Cagliari, l’Inter lo sa e non si opporrà al trasferimento. Ma non è disposta a cedere sulla questione buonuscita, come da richiesta del belga. In sostanza, il giocatore è legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto a 4,5 milioni e vorrebbe “recuperare” qualcosa. L’intesa col Cagliari c’è già per un nuovo contratto triennale, ma serve la “spinta” nerazzurra per velocizzare l’operazione. Semplici vorrebbe avere Nainggolan in ritiro: urge accelerare".