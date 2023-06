Playoff Serie B – Il gol di Pavoletti al 95′ gela il Bari: in Serie A ci va il Cagliari

Grande delusione per il Bari che ha assaporato il ritorno in Serie A dopo 12 anni fino ai minuti di recupero: i biancorossi avevano raggiunto la finale dopo aver eliminato il Sudtirol in semifinale per il miglior piazzamento in campionato e lo 0-0 contro il Cagliari avrebbe regalato la Serie A per la stessa regola. Sebastiano Esposito, rimasto in campo per 64', chiude la sua esperienza in prestito a Bari con 4 gol in 15 partite. A festeggiare è il Cagliari di Claudio Ranieri.