Cagni: “Conte l’ha fatta grossa, è indifendibile. Lui quest’anno più nervoso del normale”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, ex tecnico, ha commentato così il duro sfogo di Antonio Conte post-Atalanta-Inter: “Quando faccio un contratto da allenatore, so che ho diritti e doveri, non puoi dire ciò che vuoi. Ci sono delle cose da rispettare. Mi ha stupito perché Antonio non è il primo arrivato. L’ha fatta grossa, da professionista. E’ già tutto l’anno che dice cose sbagliate e la società non poteva intervenire, perché dovevi mandarlo via. Così anche adesso, visto che c’è ancora l’EL. E’ indifendibile ora, poi molte volte ha detto che ha vinto lui e hanno perso gli altri. Invece qui si vince tutti e si perde tutti”.

Perché però la società non risponde?

“Non si può fare una guerra mediatica. Qualcosa però è successo negli spogliatoi, ma l’hanno messa a posto dall’interno. Comunque quest’anno l’ho visto molto più nervoso del normale e ha esagerato. La società di sicuro prenderà una decisione dopo la Coppa. Forse si è accorto di averla fatta grossa”.