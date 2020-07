Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni non ha risparmiato criticato all’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, accusato di non aver fatto rendere al meglio la squadra a disposizione. Ecco le sue parole:

“Stimo Conte ma nell’ultimo periodo è stato molto presuntuoso. Non li ha fatti rendere per quelle che sono le loro qualità. Se vincessero stasera, sarebbero in linea con il campionato che potevano fare“.

(Fonte: TMW Radio)