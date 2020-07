L’Inter ha scelto il vice Handanovic: è Radu. Musso si è allontanato: ecco perché

L’Inter ha scelto chi sarà il secondo di Handanovic nella prossima stagione. Si tratta di Ionut Radu, che è già di proprietà dei nerazzurri e gioca in prestito al Parma. Secondo quanto sottolinea Gianluca di Marzio, non sarà Juan Musso, portiere dell’Udinese il secondo del capitano nerazzurro. Sono state considerate alte le pretese dell’Udinese che chiede venticinque mln per il suo giocatore.

Radu, portiere classe 1997, ha giocato anche con il Genoa. I dirigenti nerazzurri hanno fiducia in lui che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e per questo può essere inserito nella lista Champions come giocatore cresciuto nel vivaio. Il terzo portiere sarà invece Daniele Padelli, l’attuale secondo portiere dell’Inter.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)