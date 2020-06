Cagni: “Conte mi sta deludendo tantissimo, ritrovi umiltà. Non chiede mai scusa e l’Inter…”

Antonio Conte ha deluso nella sua prima stagione all’Inter. E’ il parere di Luigi Cagni che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dell’esperienza in nerazzurro dell’ex ct:

“Stimo Antonio Conte, ma quest’anno mi sta deludendo tantissimo. Le colpe maggiori sono le sue. La squadra è forte, non poteva giocarsi subito lo Scudetto, non la sta facendo però rendere al meglio. E’ un gioco scolastico, manca fantasia ma ha giocatori che ce l’hanno. E sta prendendo troppi gol. E poi non chiede mai scusa Conte. Lampante il gol preso in contropiede in Coppa Italia contro il Napoli. Sta sbagliando qualcosa lui, deve ritrovare umiltà“.

(Fonte: TMW Radio)