Cagni: “Dybala? Gli direi di andare via dalla Juventus. E da Allegri vorrei sapere se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore Luigi Cagni ha parlato così di Paulo Dybala, verso l'addio alla Juventus

"Io vorrei sapere se Allegri lo vuole. Io però gli direi di andare via. O cambia e diventa un giocatore vero, o prendo qualcun altro. Ai giocatori bisogna rompergli le scatole. Non puoi mollare mai, su ogni cosa, perché non sanno come si fa questo mestiere per vincere. Se fai il professionista tutti i giorni, vinci. Se non sai farlo, il tecnico deve darti una mano".