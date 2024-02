Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così della poca efficacia in attacco in casa Napoli: "Sull’attacco poco prolifico dico una cosa semplice: togliete Lautaro all’Inter, e vedete come diminuisce il livello di prolificità della squadra. Senza Osimhen è normale avere più difficoltà ad andare in gol. Ora però non ci sono più scuse: i giocatori devono tirar fuori il meglio delle loro qualità".