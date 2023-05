Cagni: “Inter, in Champions te la giochi. E l’anno prossimo deve essere scudetto”

"Gliel’ho fatto sapere ieri sera ‘Finalmente sei diventato un allenatore’. In Italia stava attento ai media e faceva vedere che era moderno, lì sta facendo vedere che è un allenatore. E può diventare uno bravo come ha detto Guardiola. Vedrai che non torna più in Italia".

"Italiano è stato un mio giocatore, è migliorato tantissimo ma da tempo dicevo che è un allenatore bravo. Inzaghi adesso sta raccogliendo tutto, ma l’anno prossimo deve vincere il campionato. E’ stato bravo in Champions e questo ha nascosto tutto, così come gli altri trofei, ma in campionato deve fare qualcosa di diverso. Con 25 giocatori così non puoi arrivare terzo o quarto. Per me se la gioca in Champions, il City è superiore ma per il gioco e le qualità tecniche dei singoli ha delle qualità per fare del male agli avversari".