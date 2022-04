Cagni: “Derby, Inter più forte del Milan. Gol annullato? Non capisco perché…”

Ospite di TMW Radio, Luigi Cagni ha commentato il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, vinto dai nerazzurri per 3-0

"Ero curioso di vedere l'Inter dopo la sosta, da adesso chi starà meglio vincerà. Il Milan è una squadra giovane, ma si è vista una grande differenza di qualità ed esperienza. La condizione sarà fondamentale da qui alla fine, oltre alla qualità dei giocatori. E l'Inter ne ha in tutti i reparti".

Adesso un turno importante per le due milanesi:

Come giudica l'episodio del gol annullato al Milan?

"Non vedo l'ora che finite le partite anche l'arbitro dia spiegazioni davanti alla tv. Non ho capito perché ancora non parlano. Serve fare quel passo. A mio modo di vedere era gol, ma c'è un regolamento. Se mi danno una spiegazione credibile, lo accetto".