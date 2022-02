Cagni: “Invidio Inzaghi, Inter straripante in fascia. Ma il Napoli può…”

Così il tecnico: "Napoli? Io preferirei sempre guidare la squadra più forte e, per come la vedo io, l'Inter ha qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia, Gigi Cagni, allenatore, ha parlato così in vista di Napoli-Inter di domani sera: "Io preferirei sempre guidare la squadra più forte e, per come la vedo io, l'Inter ha qualcosa in più. 'Invidio' Simone, non quello dei partenopei. Nel derby i nerazzurri sono stati sconfitti dal Milan, ma dopo avere dominato la partita per lunghi tratti. Il Napoli ha l'occasione per riaprire il campionato mettendo tutto in discussione. Ma gli azzurri devono vincere, non esiste altro risultato. Il Napoli deve giocare come sa, tanto sappiamo tutti il valore dell'organico dell'Inter. La forza della compagine di Simone Inzaghi sta sicuramente sulle fasce e non sarà facile perché sono straripanti. Gli azzurri dovranno disputare la partita perfetta".