Inter, c’è bisogno di tutti: Napoli-Liverpool-Sassuolo, le scelte di Inzaghi

Turnover necessario per il tecnico nerazzurro, che ha già in mente la strategia da utilizzare nel prossimo trittico

Superati gli ostacoli Milan e Roma, il tour de force dell'Inter prevede ora le sfide contro Napoli, Liverpool e Sassuolo. Turnover necessario per Simone Inzaghi, che sta già pensando alle scelte di formazione per le prossime tre gare. Così scrive Tuttosport: "Ora c'è davvero bisogno di tutti. Durante la sosta di gennaio era stata sottolineata la ripresa da “incubo” che avrebbe trovato l’Inter a inizio febbraio, con le sfide in successione con Milan, Roma, Napoli e Liverpool. [...] Ecco perché Inzaghi, ora più che mai, ha bisogno che tutti i componenti della rosa siano pronti a dare il proprio contributo. Ci sono ancora due gare dall’altissimo coefficiente di difficoltà da affrontare, con un’appendice, domenica 20 febbraio a San Siro, di quelle tutt’altro che agevoli: il Sassuolo del grande obiettivo di mercato per l'estate, Gianluca Scamacca. Insomma, Inzaghi ha davanti a sé ancora dieci giorni fondamentali ed è sicuro che il tecnico, anche per ovviare a squalifiche e infortuni, attingerà molto alla rosa lunga a sua disposizione".