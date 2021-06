Cagni: “Italia? Bastoni-Acerbi meglio di Bonucci-Chiellini. Non so se…”

Il pensiero del noto allenatore a proposito dei calciatori a disposizione di Roberto Mancini nella spedizione europea

Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini: "Dimmi una squadra importante che abbiamo incontrato negli ultimi mesi. La Nazionale ha qualità tecniche, non so ancora se è una squadra, ma lo scopriremo presto. Di sicuro faremo bene al Mondiale. Bisogna vederli quando c'è qualche difficoltà importante come reagiscono. I centrali? Spero di trovarne altri due a breve. Chiellini ha una certa età, ma Bonucci non mi è mai piaciuto. Ci deve essere un ricambio. Per me sono più forti Bastoni e Acerbi, ma il problema è che sono due mancini".