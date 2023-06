Cagni: “Italiani forti sul mercato? Solo due. Icardi? Io dico sempre…”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole: "Icardi? Io dico sempre che il campo non mente. Gli ultimi fatti quali sono stati? Ha segnato in Turchia, continui lì. La Roma può pensarci? Tutto quello che accade va male e non cambia niente. Se non costruisci l'uomo non puoi fare niente. Dimmi di italiani forti sul mercato, Scalvini e Frattesi, poi basta. Non ci sono giocatori, ci sarà un motivo se è così. Torniamo a 15-20 anni fa, ne uscivano una marea di giocatori italiani forti. Se oggi non ci sono stiamo sbagliando qualcosa, sennò vai a prendere Icardi. Dobbiamo risolvere questa cosa per il futuro del calcio italiano, ma non gliene frega niente a nessuno".