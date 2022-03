Cagni: “Juve-Inter, i nerazzurri hanno più da perdere. Dybala? La cosa grave…”

La parole del tecnico su Juve-Inter e sulla scelta del club bianconero di non rinnovare il contratto dell'argentino

Intervenuto ai microfoni di Juventusnews24, Gigi Cagni ha parlato del big match tra Juve-Inter in programma domenica sera. "È un’occasione grossissima per l’Inter. Secondo me la Juventus non arriverà mai a lottare per lo scudetto quest’anno, perché dovrebbero andare male tre squadre e la Juve dovrebbe vincerle quasi tutte. Quindi è l’Inter che ha più da perdere domenica".