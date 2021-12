Cagni: “L’Atalanta non sarà mai una grande. Non se lo può permettere”

Il giudizio del noto allenatore a proposito dei bergamaschi che insidiano l'Inter e le altre in vetta alla classifica di Serie A

Nel suo intervento a TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato anche dell'Atalanta. Queste le considerazioni del noto allenatore: "Non potrà mai essere grande una squadra che deve far crescere un giocatore, tenendolo un paio di anni. Non può permettersi ad esempio un Ronaldo. Non può essere una grande perché non se lo può permettere".