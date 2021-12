Atalanta-Villarreal rinviata per campo impraticabile. Si giocherà domani alle 19

A Bergamo continua a nevicare e si è deciso di non giocare questa sera ma di rinviare domani la sfida decisiva

Non si giocherà questa sera la decisiva sfida tra Atalanta e Villarreal. Dopo la fitta nevicata di questa sera, il direttore di gara con le due squadra ha deciso non far disputare la gara questa sera. La partita verrà giocata nella giornata di domani alle 19.