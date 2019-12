Cagni: “Inter agli sgoccioli, dietro Lautaro il nulla. Conte non è simpatico, ma…”

Intervistato da TMW Radio, Gigi Cagni ha elogiato il lavoro all’Inter di Antonio Conte, evidenziato però al contempo alcune problematiche che, a suo dire, si nascondono dietro la vetta della classifica conquistata dai nerazzurri:

“Il problema dell’Inter è stata la condizione fisica per i pochi cambi. Ma se sei secondo, vuol dire che qualcosa hai fatto. Sarà un grande svantaggio per il futuro però. Sta facendo cose eccezionali perché è agli sgoccioli. Fai poca strada però se hai poca condizione fisica. Sta facendo il massimo. Devi vincere con il Genoa. Dietro Lautaro davanti però non c’è nulla. Mi dispiace per Politano, puntavo su di lui e non so cosa gli stia accadendo. Sarà una partita difficile, poi il Genoa non ha attaccanti ed è in grossa difficoltà. Antonio non sarà simpatico, ma è l’allenatore più forte che abbiamo in Italia. Solo lui poteva portare l’Inter in questa situazione in soli sei mesi“.

(Fonte: TMW Radio)