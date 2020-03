Cagni: “Serie A, problemi di comunicazione. Persone di qualità non al comando, si doveva…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ sulle frequenze di TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato della situazione legata ai rinvii: “Il problema è la comunicazione sia sul virus che quella sportiva. Il presidente Dal Pino doveva essere qui in Italia a spiegare. Ho sentito che ha chiamato qualche società. Penso che da molto tempo i ruoli sono presi da persone che non sono il meglio del nostro Paese. Se succede qualcosa d’importante come questo, lì si vede chi ha veramente le qualità. Da anni penso che in Italia le persone di grande qualità non sono al comando, in ogni campo, è molto facile che succedano queste cose. Visto da fuori, tutti dovevano giocare a porte chiuse. La B ha giocato, non vedo qual è il problema. È certo che c’è una questione economica in ballo, ma devi superarla se c’è un bene primario come la salute da far prevalere. Se giocano a breve le partite il campionato non sarà falsato, se non lo fanno lo sarà. Al momento però è difficile fare una sintesi delle varie posizioni. Io spero che facciano in fretta, che sia presa una decisione, in un senso o in un altro, a breve, nell’interesse esclusivo del calcio italiano. Se vogliamo salvare l’immagine, devi prendere una decisione in tempi brevi“.