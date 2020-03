Marotta replica a Dal Pino: “Juve-Inter lunedì? Proposta provocatoria. 3 i motivi del no”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha duramente replicato al presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, che accusava il club nerazzurro di aver rifiutato di scendere in campo contro la Juventus lunedì sera. Quest la risposta del dirigente interista affidata all’Ansa:

“Da cittadino mi sento di riconoscere il momento di estrema emergenza che sta attraversando il nostro Paese e i problemi che ne conseguono: la tutela della salute pubblica è la priorità. Abbiamo ricevuto una proposta informale e aleatoria da parte dell’ad della Lega Calcio, Luigi De Servio, nella serata di venerdì, che non abbiamo nemmeno voluto tenere in considerazione, in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell’Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale.

Giocare lunedì? Questa proposta è stata giudicata da noi improponibile per 3 motivi specifici: il primo, perchè sarebbe andata contro la logica della tutela della salute pubblica presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme coronavirus nel giro di 48 ore, dal “non si gioca domenica” al via libera ai tifosi di lunedì; il secondo, perchè lo Stadium sarebbe stato aperto solo ai tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso, senza la presenza dei nostri sostenitori, causando una situazione di imparità inaccettabile; il terzo, perchè lo spostamento a lunedì di Juventus-Inter avrebbe comportato allo slittamento a giovedì di Juventus-Milan di Coppa Italia, nello stesso giorno di Napoli-Inter“.