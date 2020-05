Cagni: “Cosa succede in caso di nuovo positivo? Si fermano subito? Sono pazzi”

Ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha espresso tutte le sue perplessità sulla ripartenza della Serie A che, secondo le ultime notizie, dovrebbe avvenire il prossimo 13 giugno:

CINQUE SOSTITUZIONI – “L’emergenza ti permette di cambiare le regole in corsa per riprendere a giocare. Forse giocheranno ogni tre giorni e fare cinque cambi è la cosa giusta. La cosa primaria è evitare infortuni, che ci possono essere in questo periodo con così tante partite da fare”.

NUOVA POSITIVITA‘ – “Non ne indovinano una. Si riparte con gli allenamenti ma con certi paletti è difficile farlo. Se si riuniscono e ci sono dei casi positivi che fai? Smetti subito? Sono dei pazzi”.

(Fonte. TMW Radio)