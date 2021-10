Cagni: “Il problema della Serie A sono i ritmi. Mi annoio, in Europa si va più veloci”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni ha toccato il tema della qualità attuale del campionato italiano

"Tecnicamente non siamo inferiori alle altre squadre europee, il nostro problema è quello dei ritmi, che sono bassi. Mi annoio, siamo ancora figli del tiki taka che sta finendo il suo ciclo. In Europa si verticalizza di più, si va più veloci. Il divario non è tecnico. Il nostro campionato è ridicolo sotto l'aspetto del ritmo. Ieri sera si è parlato del Torino che ha giocato molto bene? Ma dove? Non ha fatto un tiro in porta, qual è il bello allora?".