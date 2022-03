Caicedo, che flop: il motivo. Inter, la scelta di accontentare Inzaghi non paga

L'attaccante ecuadoregno, arrivato a Milano a gennaio, fin qui non si è mai visto: solo 3 i minuti giocati

Uomo della provvidenza alla Lazio, oggetto misterioso all'Inter: Felipe Caicedo , arrivato a Milano a gennaio su precisa indicazione del suo ex tecnico Simone Inzaghi, non è ancora riuscito a dare il suo contributo alla causa. Solo 3 i minuti giocati in nerazzurro: una vera e propria miseria, un'operazione che fin qui non ha dato i frutti sperati. Un autentico fop, come scrive Tuttosport:

"Inzaghi, ai tempi della Lazio, aveva un piano B e un piano C in attacco. Prima alternativa per uscire dalle difficoltà se il gioco non riusciva a sgorgare per i consueti binari era quella di alzare il pallone per Milinkovic-Savic, un formidabile pivot per avvicinare l'area avversaria senza bisogno di palleggiare. Il piano C, la mossa della disperazione, era quella di ricorrere a Felipe Caicedo, il jolly che all'allenatore ha fatto vincere più di una partita al fotofinish. A Torino Caicedo non ha neanche messo piede in campo. Il suo acquisto, vivamente caldeggiato dall'allenatore nonostante qualche perplessità societaria, si è rivelato un flop: troppo pesante il gap di condizione accumulato nei primi mesi di stagione con il Genoa. Caicedo sarebbe servito in un febbraio ingolfato di impegni ma finora, eccezion fatta per i tre minuti giocati proprio contro i rossoblù a Marassi, non si è mai visto".