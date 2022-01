Inter, con l’arrivo di Caicedo sono 50 le nazionalità che hanno vestito questa maglia

L'arrivo di Felipe Caicedo all'Inter aggiorna una statistica che definisce bene l'internazionalità del Club nerazzurro

Fino all'arrivo di Caicedo erano 49 le nazioni dei 1054 giocatori che, dal dopoguerra in avanti, sono andati in panchina almeno una volta in una gara ufficiale dell'Inter. Due di loro (Gravillon, Guadalupe; Correia, Guinea B.) non sono mai scesi in campo.