Cairo: “Contagi aumentati con gli stadi chiusi. Belotti? Se ha altre idee…”

A Radio Anch'io sport il presidente del Torino parla della decisione di limitare la capienza negli stadi e del futuro dell'attaccante

Cairo ha detto la sua anche sulla capienza negli stadi adottata dalla Lega Serie A: "La scelta è stata presa unanimemente perché caldeggiata da parte del governo. Abbiamo preferito una scelta di responsabilità, anche se in un momento in cui hai vaccinazioni, super green pass e mascherine, si è ben coperti. E tenendo conto che i contagi sono aumentati con gli stadi completamente chiusi".

"Pensare di giocare con 13 giocatori non positivi andando ad attingere anche dalla Primavera significa andare oltre. Se un anno e mezzo fa ero assolutamente preoccupato perché non si conosceva la malattia, oggi con i vaccini è tutto più controllabile. Dobbiamo avere un atteggiamento prudente e attento alla salute ma diverso, il calcio come l'Italia deve andare avanti. È condivisibile quanto accade in Inghilterra, dove gli stadi sono pieni con gente tutta vaccinata".