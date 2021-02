Milan, Calabria: “Scudetto, tutto aperto. Vogliamo vincere il derby. Anche all’andata…”

Davide Calabria, laterale del Milan, ai taccuini del Corriere della Sera ha parlato delle ambizioni rossonere in vista del derby

LOTTA SCUDETTO - "La testa va alla coppa: ci teniamo moltissimo, vogliamo arrivare in fondo. L’Europa è l’ambiente naturale del Milan. Al derby ci penseremo da venerdì. Non siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, nessuno ce l’ha chiesto. Ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti.

DERBY - "Può cambiare la stagione, chiaro. Ecco perché vogliamo vincere già domani a Belgrado: vincere aiuta a vincere. Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby. E a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano per sfavoriti, no?".