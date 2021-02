“Investimento ibrido”. Inter, doppio binario Suning: “Trattative con fondo interessato”

Sono giorni intensi per il futuro societario dell'Inter. Secondo Il Sole 24 Ore, Suning starebbe portando avanti un doppio binario

Marco Macca

Sono giorni molto importanti per il futuro societario dell'Inter. Se in campo la squadra di Conte si prepara ad affrontare un derby (domenica) che mette in palio una discreta fetta di scudetto, infatti, fuori dal campo proseguono i discorsi sulla riorganizzazione della società.

Colloqui e trattative che, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, Suning sta portando avanti su due binari: uno volto alla possibile cessione di quote del club (con BC Partners sempre in prima linea). L'altro volto a un'eventuale forma ibrida di investimento (in parte azionaria e, in parte, sotto forma di prestiti). Su questo fronte la proprietà dell'Inter starebbe dialogando il fondo Bain Capital:

"(...) Il doppio binario potrebbe generare sorprese. Esistono negoziazioni parallele, per valutare forme di investimento ibrido (...) Tra i soggetti che starebbero discutendo con Suning c’è Bain Capital Credit (...). Il piano di Suning prevede di mantenere il controllo del club nerazzurro, ottenendo il rifinanziamento del debito attuale più una linea di prestiti aggiuntiva di 150-200 milioni. Quest’ultima potrebbe essere garantita dal veicolo lussemburghese con il quale Suning controlla l’Inter. Oppure da asset posseduti al di fuori della Cina, come alcune attività in Giappone. In più, nell’operazione dovrebbe essere liquidato l’attuale socio di minoranza, LionRock Capital", si legge.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)