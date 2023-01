Supercoppa, Calabria: “Pensiamo positivo, la squadra è pronta. Il derby è il derby”

Alla vigilia della Supercoppa tra Milan-Inter, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la gara contro i nerazzurri. "È sempre un trofeo, è molto importante. Molto bello poter vincere questo trofeo, domani sarà emozionante. Siamo qua per dare tutto quello che abbiamo per poter rivincere questa coppa che è molto importante. Milan in difficoltà? È una finale, è una partita a sé. Non c'è campionato e altre competizioni che tengano, tutti i problemi li abbiamo messi da parte per poter dare tutto quello che abbiamo in questa partita".