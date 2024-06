Paolo Condò, su Skysport, ha parlato dell'Italia di Spalletti che contro la Croazia si gioca il passaggio alla fase ad eliminazione diretta dopo la vittoria con l'Albania e la sconfitta contro la Spagna. Si è soffermato in particolare su Calafiori, ma ha parlato anche di Frattesi , centrocampista dell'Inter. «Ci sono dei giocatori che si sono inseriti e io sono tra i difensori Calafiori. Molto bene la prima partita, sporcata l'autorete con la seconda ma era l'unico che tentava di uscire palla al piede e testa alta a impostare il gioco. Se non può Dimarco può fare lui il terzino sinistro ma io lo vorrei mantenere in squadra perché lui dà identità alla squadra».

«Dovrebbero dare identità anche Frattesi e Pellegrini ma non me l'hanno data questa identità come Scamacca, gli do il beneficio del dubbio e penso avranno altre chance», ha aggiunto il giornalista.