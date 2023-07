Calaiò: “Dell’Inter ad oggi il miglior mercato. Thuram e Frattesi importanti”

Ieri primo test probatorio contro la Spal. Un Napoli sul quale, probabilmente, è pesata la preparazione. Ritiene, tuttavia, che sia un risultato preoccupante? “ No, assolutamente! Penso che a Garcia non interessi il risultato quanto piuttosto le indicazioni che possano consentirgli di programmare il gioco e schema. Sono le solite amichevoli estive utili a mettere benzina nelle gambe, e con la possibilità di assistere a risultati a sorpresa. I movimenti della difesa, le palle inattive e le nuove posizioni - come quella di Raspadori - sono le cose che interessano ad un allenatore. D’altronde il Napoli ha avuto delle occasioni importanti, e segnali incoraggianti da Zanoli – davvero un treno – un Anguissa in forma ed un Osimhen inarrestabile ".

In uno spogliatoio un calciatore dal carattere forte come Osimhen può costituire un elemento di disturbo? “I suoi atteggiamenti si descrivono con una sola parola: leadership. Un giocatore che non vuole perdere una partita, nemmeno un’amichevole estiva, è un giocatore che vuole sempre vincere. Un calciatore diverso dagli altri attaccanti, capace di spostare gli equilibri e di rendere pericolosi anche i palloni buttati a caso. Victor è troppo importante per la squadra, e la sua permanenza, con l’arrivo di un sostituto di Kim, può permettere al Napoli di puntare ancora in alto”.