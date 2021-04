Calaiò: “Al Napoli serve uno come Zanetti per l’Inter o Nedved per la Juve”

Intervenuto a Radio Marte, l'ex Napoli Calaiò ha spiegato l'importanza di avere una bandiera in dirigenza

"Indipendentemente da me o da chiunque altro io credo che il Napoli abbia bisogno di una figura di spessore, magari qualcuno che ha già vestito la maglia e conosce la piazza, che sappia approcciare la gente che frequenta la città e la società. Una figura come Nedved per la Juventus, Zanetti per l'Inter o Maldini per il Milan. Si ha bisogno di persone che hanno fatto il bene del Napoli".