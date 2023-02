Calamai: “Ancelotti? Un titolo in meno di Mou, ma è il vero Special One”

Carlo Ancelotti non smette più di vincere. Il suo Real Madrid ha da poco conquistato l'ultimo titolo, il mondiale per club che si aggiunge all'immensa bacheca dei blancos. Di lui ha parlato Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel focus per TMW di oggi: "Carletto è diventato il Re del Mondo con il suo Real. Le classifiche dicono che Ancelotti ha vinto 24 titoli, uno in meno di Mourinho. Ma io non ho dubbi.