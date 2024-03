Calamai: “Applauso convinto a Barella, voto 10. Merita il Premio Astori”

Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, si è soffermato sul rendimento dell'Inter a pochi giorni dalla trasferta di Madrid in Champions League. Queste le sue considerazioni: "L’Inter che viaggia verso lo scudetto puntando quota 100 punti è una macchina da vittorie. La squadra di Inzaghi è riuscita ad andare oltre il valore del singolo. Chi entra determina. Simone Inzaghi è l’immagine da copertina di questa formazione che in Italia non ha rivali. Ora la sfida si sposta in Europa. In Champions. I nerazzurri devono stare attenti alle trappole del Cholo Simeone. Il vantaggio conquistato nella gara d’andata è prezioso ma non è decisivo. Serviranno classe e nervi saldi. Sarebbe fantastico vivere una rivincita Inter-City in finale. Inzaghi contro Guardiola".