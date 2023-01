Calamai: “Inter, buona partita. Ma in campionato non prenderà mai il Napoli”

"Per quanto riguarda ieri, credo che abbiano inciso più i difetti del Milan perché l’Inter ha fatto la sua partita. L’Inter è una buona squadra ma non migliore del Napoli, non prenderà mai il Napoli. Però se mi chiedi chi andrà in Champions ti faccio il nome dell’Inter, alla fine i suoi punti li porterà a casa. Deve ancora crescere e ha bisogno di recuperare soldi in ogni mercato, se sbagli una scelta come il ritorno di Lukaku ti giochi l’unico colpo in canna che hai per migliorare la rosa. L’Inter e la sua crescita è legata al miglioramento di giocatori come Dimarco e Barella".