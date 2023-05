Calamai: “Inter-Fiorentina è la sfida tra grandi giocatori e un’idea di calcio”

"Mercoledi vivremo all’Olimpico una bella finale di Coppa Italia. La sfida è tra i grandi giocatori dell’Inter e l’idea di calcio di Italiano. Sulla carta sembrerebbe un confronto impari. Non fatevi trarre in inganno dalla sconfitta dei nerazzurri a Napoli. L’Inter ha perso con un uomo in meno per tutto il secondo tempo e con tanti titolari fuori o utilizzati a mezzo servizio.