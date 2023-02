Calamai: “L’Inter ha ritrovato identità e arriverà in Champions. Ma forse Lukaku andrà via”

"L’Inter sembra aver trovato una sua identità. E pazienza se Lukaku, il grande investimento dell’estate scorsa, non funziona. E magari tra qualche mese rifarà le valigie. La squadra nerazzurra può andare oltre il suo vecchio bomber e anche oltre Skriniar perché ha messo al centro del villaggio un’idea tattica. Che funziona. L’Inter è seconda. Non prenderà più il Napoli ma avrà i soldi della Champions. Di cui Marotta ha bisogno come il pane. Tra le prime quattro può arrivare anche la Roma anche se si resta senza parole ascoltando le continue lamentele di Mourinho. Non serve una rosa particolarmente ricca per battere all’Olimpico la Cremonese in Coppa Italia e l’Empoli in campionato. Questo Special One piagnucoloso non ci appassiona".