Materazzi: “Al Milan è andata bene che ne ha preso uno solo. Skriniar senza fascia? Giusto”

"Non c'è stata partita stasera, è andata bene al Milan che ne ha preso solo uno. Si leggeva un po' nel Milan questa paura, è una sconfitta pesante anche in ottica lotta Champions. Forse ai rossoneri è mancato un po' lo spirito. Lautaro stasera ha trascinato tutta l'Inter, sta facendo tutta la differenza. L'unica pecca è stata non chiudere la partita, nei derby non si sa mai e si poteva rischiare il pareggio in mischia in una partita dominata. Sarebbe stato un peccato. Avvicinare il Napoli non sarà facile, giocano bene e sono in fiducia. L'importante ora è blindare la zona Champions. Dimarco? Incarna i valori dell'interismo, anche più di Barella. Anzi, a volte è troppo teso, perché sente la pressione di essere interista. Skriniar? Giusto togliergli la fascia, ma sono sicuro che darà il massimo per l'Inter fino alla fine".