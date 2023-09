Calamai: “Inzaghi in gare come Sassuolo deve fare la differenza. O rischia di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter con il Sassuolo: "Mi piace lo stile di Inzaghi, ma sono proprio le partite con il Sassuolo che fanno la differenza per la lotta allo Scudetto. I big match si preparano da soli, è partite come questa che l'allenatore deve fare la differenza. ha la squadra più forte Inzaghi, ma deve far vedere che sa vincere scudetti o rischia di portarsi dietro il marchio di quello che non sa fare la differenza".