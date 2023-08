Calamai: “Juve favorita per lo scudetto. Allegri? Se non vince è colpa sua”

Le parole del giornalista: "Se non riesce a dare un’identità a questa squadra e non riesce a vincere allora la colpa è di Allegri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai , giornalista, ha parlato così della Juventus e della corsa scudetto: "Dico francamente cosa penso, quest’anno è tutto nelle mani di Allegri. Avendo quello che tutti gli allenatori sognano, quindi giocare una volta a settimana e poter allenare la squadra. Se non riesce a dare un’identità a questa squadra e non riesce a vincere allora la colpa è di Allegri.

Per me la Juve è una delle favorite per lo Scudetto. Oggi tocca all’allenatore, non ci sono altre cose. Bisogna ricordare che Allegri guadagna una cifra spaventosa, ora deve vincere punto e basta. Se non vince la colpa è sua. Se non cambia il suo pensiero di calcio è un problema, la Juve deve tornare a essere padrona della partita".