Inter, Calamai: “Marotta su Inzaghi? E’ stato un Pinocchio perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta sul futuro di Simone Inzaghi: "Marotta ha detto che Inzaghi non è mai stato in discussione? E' stato un Pinocchio, dobbiamo dirlo. Facciamo finta di credergli ma non è così. Se perdeva col Benfica, Inzaghi era già fuori, ma questo è il calcio. E se l'Inter sogna di battere il City, anche la Fiorentina sogna di battere l'Inter. Che merita un 7- anche analizzando il percorso in campionato, non all'altezza".